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Oltu'da arıcılar kışlık üretim için 250 koloniyle Aydın'a göç ediyor

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Oltu'da arıcılar kışlık üretim için 250 koloniyle Aydın'a göç ediyor
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaz sezonunu çiçek balıyla geçiren arıcılar, soğuklar nedeniyle kışlık üretim için sıcak bölgelere göç ediyor. Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Hasan Demir, 2,5 ton balı satıp 250 koloniyle Aydın'a giderek çam balı sezonunu başlatacak.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaz sezonunu çiçek balı üretimiyle geçiren arıcılar, havaların soğumasıyla kışlık üretim için sıcak bölgelere göç ediyor. Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Hasan Demir (48) de yaklaşık 250 arı kolonisiyle Aydın'a giderek çam balı sezonunu başlatacak.

Oltu ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, mevsim değişikliğiyle arılarını daha sıcak bölgelere taşımaya başladı. Yaz aylarında Oltu'nun yaylalarında çiçek balı üreten arıcıların kış sezonundaki rotası ise Aydın oluyor. Arıcılar, arı kolonilerini kamyonlara yükleyip uzun yolculuğun ardından çam balı üretimi yapacakları bölgelere ulaşıyor. Oltu'nun Bahçecik Mahallesi'nde Kırdağ eteklerinde arıcılık yapan Hasan Demir de göç hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Demir, yaz sezonunda 250 civarındaki arı kolonisiyle 2,5 ton civarında çiçek balı üretti. Elde ettiği balın tamamını sattığını belirten Demir, şimdi kışlık üretim için Aydın'a gidiyor. Yaklaşık 23 saat sürecek yolculuğun ardından Aydın'a ulaşacak olan Demir, burada çam balı üretimi yapacak. Yaklaşık 6 ay bölgede kalacak olan arıcı, sezon sonunda arılarını kışlatarak ilkbaharda yeniden Oltu'ya dönecek.

'BU İŞİ SEVENLER BU ZAHMETE KATLANIR'

Arıcılığın emek ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Hasan Demir, "Yaz sezonunda petekli ballarımızı aldık, çok şükür satışlarımızı da yaptık. Şimdi göç zamanı geldi. Aydın'a giderek çam balı üretimine başlayacağız. Orada da balımızı aldıktan sonra arılarımızı kışlatıp ilkbaharda yeniden Oltu'ya döneceğim. Yaklaşık 23 saat hiç durmadan yolculuk yapıyoruz. Herkes bu zahmete katlanamaz. Arıcılığı seven, bu işe gönül veren insanlar ancak bu fedakarlığı yapabilir" dedi.

'2,5 TON BAL ÜRETTİM'

Bu yılki üretim sezonunu verimli geçirdiğini söyleyen Demir, "20 yıldır bu işi aynı emek ve özveriyle yapıyorum. Helal rızık kazanmak için yıllardır bu zahmete severek katlanıyorum. Bu sezon 2,5 ton bal aldım ve tamamını sattım. Şimdi sılamızdan ayrılma vakti. Elbette Oltu'yu özleyeceğiz. Yaklaşık 6 ay Aydın'da kalacağız, ardından yeniden memleketimize döneceğiz. Rabb'im bütün arıcıların emeğini boşa çıkarmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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