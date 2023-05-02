ÖLDÜRÜLEN YEŞİM'İN ANNESİ GÖTÜRMEYİN KIZIMI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendisini takıntı haline getiren Başaran Çevikoğlu tarafından öldürülen Yeşim Sönmez'in evinin önünde helallik alındı. Sönmez'in cenazesi memleketine yola çıkarken annesi Emine Sönmez, Götürmeyin kızımı diyerek ağladı.

Olay, 30 Nisan'da Ereğli ilçesine Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahallelinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Başaran Çevikoğlu'nun bir süredir Yeşim Sönmez'i rahatsız ettiği ve takıntılı olduğu belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

12 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen Yeşim Sönmez'i (36) evinin önünde pompalı tüfekle öldürüp kaçan ve daha sonra yakalanan Başaran Çevikoğlu (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖTÜRMEYİN KIZIMI

Yeşim Sönmez'in cenazesi, sabah saatlerinde evinin önüne getirildi. Evinde 'helallik' alındı. Sönmez'in cenazesi memleketi olan Karabük'ün Safranbolu ilçesine Gündoğan köyünde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Bu esnada Yeşim Sönmez'in annesi Emine Sönmez Götürmeyin kızımı. Yavrum. diyerek ağlayıp cenaze aracının peşinden koştu.