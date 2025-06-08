Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Samsun'un Terme ilçesinde "Oğuzlu Yağlı Güreşleri"nin 100'üncüsü gerçekleştirildi.

Oğuzlu Mahallesi'ndeki yağlı güreşler, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Termeli güreşçi Hasan Gemici'nin adını taşıyan Oğuzlu Hasan Gemici Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Organizasyona katılan Hasan Gemici'nin oğlu Faruk Gemici, güreş sahasına babasının adının verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nin sadece bir spor karşılaşması değil, kültürel bir miras olduğunu söyledi.

Ata sporları yağlı güreşe sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Kul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başta olmak üzere tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonun güreş ağası Çetin Öztürk de uzun ve zorlu bir sürecin ardından büyük emekle tarihi organizasyonu yeni tesisleriyle taçlandırdıklarını anlatarak, 100 yıllık geleneklerine yakışır ortamda güreşlerin gerçekleşmesinden gurur duyduklarını kaydetti.

Yaklaşık 200 güreşçinin katıldığı organizasyonda finalde Süleyman Başar'ı mağlup eden Hamza Özkaradeniz, başpehlivan oldu.

Güreşler sonunda dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödülleri verildi.