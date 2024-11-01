Oğuzeli'nde Tarım Arazileri Toplulaştırılıyor

Oğuzeli ilçesinde 37 mahallede 332 bin 700 dekar tarım arazisi toplulaştırarak makineli tarıma daha uygun hale getirilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli ilçesinde miras ve intikal yoluyla parçalı ve dağınık bir yapıya dönüşen arazi varlığını toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 37 mahallede 332 bin 700 dekar tarım arazisi toplulaştırarak makineli tarıma daha uygun hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, amaçlarını makineli tarıma engel olan arazileri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Toplulaştırma yapılan alandaki tarla içi geliştirme faaliyetleriyle arazilerin standartlarının yükseltildiğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Bu amaçla makinalı tarıma engel olan yaklaşık 1 milyon 200 bin metre küp taşı toplayıp ekilebilir alan dışına taşıyarak hem ekilebilir arazi varlığımızı artıracağız hem de arazilerin standartlarını da yükselteceğiz. Tarla içi ulaşım yoluyla birlikte çeşitli ebatlarda 60 menfez ve 270 yol geçişiyle çiftçilerimizin tarlalarına ulaşımlarını da daha konforlu hale getiriyoruz. Hedefimiz 2026 sonuna kadar tüm parselasyon ve imalatları tamamlayarak çiftçilerimize yeni tapularını teslim etmektir."