Oğuzeli'de 'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi' Semineri Düzenlendi
Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi' seminerine 800'e yakın öğretmen ve veli katıldı. Programda nefes eğitimi ve bilgilendirme sunumları yapıldı.
Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri gerçekleştirildi.
Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 800'e yakın öğretmen ile velinin katıldığı programda, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak nefes eğitim verdi.
Daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay, aile yılmazlığının geliştirilmesiyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.
Özbay, buradaki konuşmasında, aile yılmazlığının geliştirilmesinin çocuk yetiştirme sürecinden başladığını ve çocukların yetiştirilirken hayatta karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlaması gerektiğini belirtti.