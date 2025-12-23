Haberler

Öğrencilerden İstiklal Caddesi'nde Protesto... "Öğrenciler Aç, Mezunlar İşsiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi, KYK burs ve kredilerinin yetersizliğini protesto ederek İstiklal Caddesi'nde eylem yaptı. 'Öğrenciler aç, mezunlar işsiz' sloganları atan öğrenciler, polis müdahalesiyle karşılaştı ve en az 20 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) – Bir grup üniversite öğrencisi, İstiklal Caddesi'nde öğrencilere verilen Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredilerinin yetersizliğini ve güvencesiz çalışma koşullarını protesto etti. "Öğrenciler aç, mezunlar işsiz. Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok. İşte sizin düzeniniz" sloganları atan öğrenciler gözaltına alındı.

Bir grup üniversite öğrencisi, "Günlük 100 TL KYK'yı bize reva görenlere karşı sesimizi kampüsten sokağa taşıyoruz" sloganı atarak İstiklal Caddesi'nde pankart açtı. Açılan pankartta, "Bu pankartın arkasında yaşamak isteyen öğrenciler var" ifadesi yer aldı. Eyleme polis müdahale etti. "Öğrenci faaliyetleri" tarafından yapılan açıklamaya göre, en az 20 eylemci gözaltına alındı.

"Öğrenciler aç, mezunlar işsiz. Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok. İşte sizin düzeniniz" sloganları atan öğrenciler, KYK burs ve kredilerinin günlük 100 TL'nin altında kalmasını eleştirerek, öğrencilerin artan yaşam maliyetleri karşısında güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Gözaltına alınanların kimlikleri ve sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam! İşte yeni ücretler

Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam geldi! İşte yeni ücretler
Tedesco'dan transfer açıklaması

Gecenin tek heyecanlandıran haberini verdi
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı
Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı

Bakan Fidan konuşurken yarıda kesildi, gerçek başka çıktı
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı