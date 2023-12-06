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Of'ta Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı Başladı

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Toplu Konut İdaresi tarafından Of'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmaları başladı. Sulaklı Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve ofisler için temel atma töreni düzenlendi. Of Belediye Başkanı, projenin en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini umduklarını belirtti.

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Of'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmaları başladı.

Sulaklı Mahallesi'nin Yalı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin bir bölümünde yer alan mevkideki dönüşüm için tören düzenlendi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı konuşmada, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 94 iş yeri ve 27 ofis inşaatı için temel atma töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Sarıalioğlu, "En kısa zamanda tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeyi umuyoruz." dedi.

Törene, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, daire amirleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Emlak Güncel Haberler

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