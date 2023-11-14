Odunpazarı Belediyesi, otel personeline iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimi verdi

Odunpazarı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Son olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Tasigo Otel iş birliği ile otel personeline küresel ısınma, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitim verildi.

Odunpazarı Belediyesi, "Daha Yeşil Bir Odunpazarı" için çalışmalarını sürdürüyor. "Yeşil Şehir, Temiz Gelecek" ve " Odunpazarı'nda Yeşil Hayat, Mutlu Gelecek" sloganları ile çalışmalarını sürdüren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, otellerde küresel ısınma, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında eğitimler düzenliyor. Tasigo Otel iş birliği ile gerçekleşen eğitimler, Tasigo Otel ve Otel Omm Inn'de düzenlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler, Otellerin talebi doğrultusunda gerçekleşti. Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının yanı sıra sıfır atık ile ilgili bilgilerin verildiği eğitimler, interaktif şekilde gerçekleşti. Tasigo ve Omm otel çalışanlarının sorularını yanıtlayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, küresel ısınmanın yerel bir problemden çıkıp global bir sorun olduğuna dikkat çekti. Paris İklim antlaşması doğrultusunda karbon emisyonunu düşürmek için işletmelere de görev düştüğünü kaydeden yetkiler, eğitimlerde sera gazlarının içeriği, miktarının artmasının sebepleri, bu artışın olumsuz etkileri ve ne yapılarak durdurulabileceği konusunda farkındalık sağladı.

ODUNPAZARI BİRLİKTE GÜZEL

Amaçlarının hem otel çalışanlarının otel kapsamında dikkat edilmesi gereken konularda farkındalığının sağlanması hem de bireysel anlamda öğrenilen bilgilerin evlerde ve ailelerde uygulanması olduğunu belirten yetkililer, "Böylece otel bazında yapılan uygulamalar, sadece işletmeye değil bireysel olarak kendilerine de fayda sağlayacak. Eğitimlerde küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları yanı sıra sıfır atık ile ilgili bilgilendirmede yapıldı. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitim süreci diğer otellerle de devam edecek. Yeşil bir Odunpazarı için el ele diyoruz. Hep söylediğimiz gibi; Odunpazarı birlikte güzel" dedi.