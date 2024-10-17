Nurol Holding, FNSS Savunma Sistemleri'ni Tamamen Sahipleniyor

Nurol Holding, İngiliz şirketi BAE Systems'in FNSS Savunma Sistemleri AŞ'deki paylarını alacağını ve şirketin faaliyetlerine Holding sahipliğinde devam edeceğini açıkladı.

Rekabet Kurulunun onay sürecinde olan hisse devir anlaşması, bu sürecin de tamamlanmasıyla resmiyet kazanacak. Bu onay ile birlikte FNSS'nin halihazırda yüzde 51 ile çoğunluk hissedarı olan Nurol Holding, FNSS'nin yüzde 100 sermaye payına sahip olacak.

FNSS, 35 yılı aşkın süredir ortak bir girişim şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışında önemli sorumluluklar üstlenen FNSS, kullanıcı ve paydaşlarını koruyarak yenilikçi çözümlere imza attı.

FNSS'deki hisse payı değişikliğinin, şirketin inovasyon ve iş süreçlerindeki başarılarına yenilerinin eklenmesine, savunma sektöründe yeni pazarlara açılınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Şirketin KAPLAN, PARS, SAMUR, KUNDUZ ZAHA, ZPTP, SABER ve TEBER araç ve kule ailesi gibi önde gelen markalarını içeren geniş ürün portföyü, FNSS kimliği altında gelişmeye devam edecek. Hisse devri, FNSS'yi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının stratejik hedefleri ve Nurol'un uzun vadeli hedefleriyle uyumlu bir stratejik vizyona konumlandırırken, tüm süreç ve faaliyetlere daha etkin odaklanmasını sağlayacak.

Nurol Holding, FNSS'in kalıcı kurumsal yapısına ve kültürüne bağlılığını sürdürerek, faaliyet alanı, misyon veya iş stratejilerinde bir değişiklik öngörmüyor. Bunun yerine, Nurol'un geniş sektör tecrübesi ve kaynaklarından yararlanarak, FNSS tam sahipliği altında daha büyük başarılara ulaşılması hedefleniyor.

"Savunma sanayisindeki varlığımız artacak"

Nurol Holding ve FNSS Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı, şirkette düzenlenen basın toplantısında, FNSS'in her zaman Nurol'un gurur duyduğu bir şirket olduğunu söyledi.

Şirketin hisselerinin tamamının Nurol'a geçmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Çarmıklı, "Önümüz daha çok açılacak. Diğer şirketlerimizle güzel sinerjiler yakalanacağını da düşünüyoruz. Grup firmalarımız Nurol Makina ve FNSS aynı alanda faaliyet gösteriyor ama iki firmamız da kendi kulvarında çok başarılı gidiyor. İki şirketimizi birleştirmeyi düşünmüyoruz. Güzel işler yaptılar ve kulvarlarında böyle devam etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. FNSS'nin faaliyet alanı, misyon ve vizyonu, iş stratejileri veya çalışma prensiplerinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Nurol olarak FNSS'yi çok daha ilerilere taşıyacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Çarmıklı, savunma sanayisi şirketlerini halka arz planları olup olmadığı yönündeki soruya karşılık, "Öyle bir şey yaparsak çok başarılı olacağını düşünüyoruz ama öyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

Nurol Holding olarak savunma sanayisindeki varlıklarını artırarak devam ettirmek istediklerini belirten Çarmıklı, "Nurol Makina, Nurol Teknoloji ve FNSS... Bünyemizdeki 3 savunma sanayisi şirketimizin de uzun yıllardır devam eden AR-GE çalışmaları sonunda planladığımız başka projeler de var. Onları da paylaşıyor olacağız." diye konuştu.

Gürol Çarmıklı, "Yüzde 100 Nurol grubu ait olması FNSS'nin yurt dışı iş potansiyelini kesin artırmıştır, bunun sonuçlarını da görüyor olacağız." dedi.

Yeni ihracat haberleri yolda

FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt da kararın karşılıklı mutabakatla alındığını, her iki şirketin yıllardır süren işbirliği ve dostluğunun süreceğini, fırsatlar çıktığında yeni stratejik iş birlikteliklerine sıcak bakacağını, güçlü bağların devam edeceğini söyledi.

Nurol Holding deneyimi ve grup içerisindeki sinerjiyle FNSS'yi çok daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Kurt, bu sayede yenilik ve sürdürülebilirlik temelinde yeni başarılara ulaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

FNSS'nin 1990'larda ürettiği zırhlı personel taşıyıcılar ve zırhlı muharebe araçları dışında lisanslı üretim yapmadığına işaret eden Kurt, şirketin özgün olarak geliştirdiği araç ve kulelerin hepsinin haklarının Türkiye'de ve şirkette kalacağını bildirdi.

Kurt, yeni dönemde esnekliğin artması, karar alma süreçlerinin hızlanması ve Nurol'un sahiplenmesinin artmasının şirketin çalışmalarına olumlu yansıyacağını belirtti.

İhracat performansına yönelik bir soru üzerine Nail Kurt, "Yurt dışı tempomuzun düşme nedenleri çok farklı. Bu arada kaybedilmiş hiçbir iş yok. Tempo düşmesinin şirketle ilgili olduğunu söylemek çok zor. Yurt dışında yakın zamanda neler olabildiğini sergiliyor olacağız. Bu konudaki liderliğimizi ne unuttuk ne de bırakmaya uzun vadede niyetimiz var." dedi.