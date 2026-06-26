Nurdağı'nda 'Entegre Kırsal Kalkınma' toplantısı düzenlendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kırsal kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Entegre Kırsal Kalkınma" toplantısı gerçekleştirildi.

Nurdağı Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygun, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, tarım ve hayvancılık, kırsal altyapı, turizm, yerel üretimin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kırsal yaşamın güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler ele alındı.

Katılımcılar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunurken, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri değerlendirdi.