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Nuh Yılmaz ve ABD'li Yetkiliden Suriye Üzerine Görüşme

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Bass ile Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili Bass ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durum değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Vekili John Bass arasında ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda görüşme gerçekleştirildi.

Dışileri Bakanlığı yetkilileri, "görüşmede Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durumun bir değerlendirmesi yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgede yükselen tansiyonun Suriye sahasına olumsuz yansımaları üzerinde duruldu" ifadelerini kullandı. Yetkililer şunları kaydetti:

"Suriye'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek aktörler arasındaki koordinasyonun muhafazasının gerekliliğine atıfta bulunuldu. Ülkemizin Suriye özelinde ABD'den temel beklentisini DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle bölücü örgüte verilmekte olan desteğin kesilmesi oluşturmaya devam etmektedir. Yapılan görüşmede de bu yöndeki beklentimiz dile getirilmiş, terör örgütüne verilen desteğin Suriye'nin yanı sıra bölge istikrar ve güvenliği açısından yarattığı uzun vadeli risklere dikkat çekilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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