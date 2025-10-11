Haberler

Norveç'te İsrail Protestosu: 'Soykırımsız Futbol' Eylemi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi Norveç'in başkenti Oslo'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti. 'Soykırımsız Futbol' adıyla düzenlenen eylemde katılımcılar, İsrail'e karşı sloganlar atarak Filistin bayrakları taşıdı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak Norveç-İsrail maçı öncesi başkent Oslo'da binlerce kişi, İsrail'i protesto etti.

Norveç Filistin Komitesi, Filistin İçin Eylem Grubu ve Norveç Halk Yardımı Derneği tarafından "Soykırımsız Futbol" adıyla organize edilen protestoya katılanlar önce Spikersuppa Meydanı'nda toplandı.

Spikersuppa Meydanı'ndan maçın oynanacağı Ullevaal Stadı'na hareket eden protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail'i boykot et" sloganları atarken, Filistin bayrakları ve "İsrail'e kırmızı kart göster", "Filistin'e özgürlük" "Soykırımcı İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Güncel
