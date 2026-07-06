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Norveç, Brezilya'yı 2-1 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Haaland'ın iki golüyle Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Brezilya turnuvaya veda etti.

(NEW YORK) - 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Brezilya ile Norveç, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Norveç, 79. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Haaland, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükseltti. Brezilya, 90+10. dakikada Neymar'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Norveç sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Norveç çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti. Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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