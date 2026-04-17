Haberler

Norveç Başbakanı Store, yakıt krizine ilişkin önlem alabileceklerini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt maliyetleriyle oluşan krizin büyümesi halinde bazı önlemler alınabileceğini söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt maliyetleriyle oluşan krizin büyümesi halinde bazı önlemler alınabileceğini söyledi.

Norveç'te yayın yapan NRK'ye konuşan Başbakan Store, ülkesinde yakıt durumunun "normal" olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt maliyetleriyle oluşan krize ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Store, Norveç'te alınacak önlemlere ilişkin, "Kriz büyürse önlem alabiliriz. Belki bu ilk etapta herkesin uygulayabileceği, gönüllü bir önlem olabilir. Mesela evden çalışma modeli daha çok uygulanabilir. Ancak durum daha da ciddileşirse çarkların dönmeye devam etmesi için kaynakları toplumun ihtiyaç duyduğu yerlerde kullanmaya öncelik vermemiz gerekebilir." dedi.

Yakıt stoklamanın şu an için gereksiz olduğuna işaret eden Store, "Mevcut durum daha çok jet yakıtlarıyla ilgili. Bence insanlar jet yakıtı stoklamamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı