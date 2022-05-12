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Nizip'te kaçak akaryakıt operasyonu

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Nizip'te kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Akaryakıt, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Haberler

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