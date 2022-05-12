Nizip'te kaçak akaryakıt operasyonu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir adreste yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.