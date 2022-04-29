Nizip'te ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı

İhtiyaç sahiplerini tespit eden Nizip Belediyesi, vatandaşlara yemek ve kuru gıda yardımında bulunuyor.

Yılın 12 ayı boyunca gerçekleştirdikleri sıcak yemek ve gıda yardımlarını Ramazanda da sürdüren Nizip Belediyesi ekipleri, maddi durumu yerinde olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hazırlanan iftarlıkları ve temel ihtiyaç gıdalarından oluşan erzak kolilerini teslim ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, bakıma muhtaç, evinde yemek pişirecek durumda olmayan vatandaşlara her zaman destek verdiklerini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında günlük bin vatandaşımıza sıcak yemek dağıttıklarını belirten Sarı, "Titizlikle yürüttüğümüz bu hizmetimizde, Kurban bağışlarıyla ve diğer malzeme konusunda bizleri destekleyen hayırsever hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.