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Ningde'deki Dünya Enerji Depolama Konferansı, Çin'in yüzde 56'lık payına odaklanıyor

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Ningde'deki Dünya Enerji Depolama Konferansı, Çin'in yüzde 56'lık payına odaklanıyor
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Ningde'deki Dünya Enerji Depolama Konferansı, sektörün geleceği ve Çin'in küresel depolama pazarındaki konumuna odaklanıyor. 2025'te küresel depolama kapasitesi artışının yüzde 56'sını Çin oluşturdu; ülkenin batarya üretimi 2026'nın ilk yarısında 420 gigavat-saati aştı.

FUZHOU, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Ningde kentinde 14-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2026 Dünya Enerji Depolama Konferansı, en son teknolojiler, enerji depolama sektörünün geleceği ve ülkenin küresel enerji depolama pazarındaki konumuna odaklanıyor.

2025 yılında yaklaşık 307 gigavat-saate ulaşan küresel yıllık depolama kapasitesindeki artışın yüzde 56'sını Çin oluşturdu.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Eylem Koalisyonu Başkanı Ilina Stefanova konferansın açılış törenindeki konuşmasında, Çin'deki kurulum ölçeğinin küresel depolama pazarında merkezi bir konuma geldiğini ve "yenilenebilir elektriğin ekonomisini değiştirmeye" yardımcı olduğunu söyledi.

Stefanova, Çin'in teknoloji, üretim, kurulum ve şebeke entegrasyonu alanlarındaki deneyiminin yalnızca ülke içinde değil, küresel enerji dönüşümü açısından da önem taşıdığını belirtti.

Ningde merkezli Çin'in önde gelen batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi'nin (CATL) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeng Yuqun ise yenilenebilir enerjinin dünya genelinde başlıca enerji kaynaklarından biri haline geldiğine dikkat çekti. Yenilenebilir enerjinin destekleyici bir unsur olmaktan çıkarak, enerji sistemleri için yeni ve hayati bir altyapıya dönüştüğünü söyleyen Zeng, enerji depolama sistemlerinin şebekelerin farklı taleplerini karşılaması ve güvenilirliği ile istikrarını sürekli geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xiong Jijun açılış konuşmasında, Çin'in yeni tip enerji depolama sektöründe kayda değer sonuçlar elde ettiğini belirtti. Çin'in depolama bataryası üretimi, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 110 artarak 420 gigavat-saati aştı. Teknolojinin birçok alanında ilerleme kaydeden sektörde sodyum-iyon ve akışlı bataryaların yanı sıra lityum bataryalar da öncü rol oynuyor.

Ningde, konferansa dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, 50'den fazla ülke ve bölgeden hükümet yetkilileri, sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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