Haberler

Niksar'da Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'nin fizibilite projesinin sözleşmesi imzalandı. Proje, modern tarım altyapısını geliştirmeyi ve Niksar'ın tarımsal potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) fizibilite projesinin sözleşmesi imzalandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projenin sözleşmesi, Niksar Kaymakamlığında OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Niksar Kaymakamı Kadir Perçi tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Niksar ilçesinde 1368 dönüm alanda kurulması planlanan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'nin teknik, ekonomik ve mali açıdan fizibilitesinin ortaya konulması hedefleniyor.

Hazırlanacak fizibilite raporunda modern seracılık altyapısı, parselizasyon planları, enerji ve ısıtma sistemleri, pazar ve ihracat analizleri ile yatırım maliyetlerine yer verilecek.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilçenin tarihi kimliğini yansıtan görseller eşliğinde Kültür Turizm Tanıtım ve Projeler Genel Koordinatörü Danişmend Hüseyin Şahin tarafından sunum gerçekleştirildi.

Niksar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek proje ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde Tarıma Dayalı İhtisas OSB kuruluş sürecinin başlatılmasına yönelik güçlü altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

Projenin Niksar'ın tarımsal potansiyelini modern, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürerek Orta Karadeniz bölgesinin rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek