Nijeryalı genç 2,9 metrelik bisikletiyle Guinness rekorlar kitabına girdi

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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşayan Bello Muhammad, kendi imkanlarıyla tasarlayıp ürettiği 2,9 metre yüksekliğindeki bisikletiyle Guinness Dünya Rekorları'na girerken, ülkesini uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Kebbi eyaletinin başkenti Birnin Kebbi'de yaşayan 19 yaşındaki lise mezunu Muhammad, genç yaşına rağmen bisiklet tutkusunu sıra dışı bir projeye dönüştürerek kendi bisikletini tasarlayıp üretmeyi başardı.

Muhammad, bisikletini herhangi bir profesyonel destek almadan, kendi kaynaklarını kullanarak inşa etti. İhtiyaç duyduğu ekipmanlara ulaşmakta güçlük çekmesine rağmen hayalinden vazgeçmeyen genç, 2,9 metre yüksekliğindeki bisikletini tamamlamayı başardı.

Bisikletini tamamladıktan sonra yeteneğini sosyal medya üzerinden paylaşan Muhammad, kısa sürede çok sayıda kişinin dikkatini çekti. Çalışmasıyla beğeni ve takdir toplayan genç bisikletçi, kendi tasarladığı bisikleti herhangi bir yardım almadan kullanarak Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

"Bu bisiklet benim için çok özel"

Muhammed, AA muhabirine, bisiklet yapımına tutku ve kararlılığı sayesinde başladığını söyledi.

Bisikleti kendi imkanlarıyla ortaya çıkardığını vurgulayan Muhammad, "Bu bisiklet benim için çok özel. Çünkü onu kendi kaynaklarımı kullanarak, tamamen kendim yaptım. Yapım sürecinde birçok zorlukla karşılaştım. Özellikle ihtiyacım olan ekipmanlara ulaşmakta sıkıntı yaşadım. Ancak hiçbir zaman pes etmedim. Elimden gelenin en iyisini yaparak hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Muhammed, bisikletini tamamladıktan sonra sosyal medyada paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladığını anlatarak, insanların çalışmasını görüp takdir etmesinin kendisine büyük motivasyon verdiğini dile getirdi.

Genç yaşta böyle bir başarıya imza atmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Muhammad, ortaya koyduğu çalışmanın yalnızca kişisel bir başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Muhammad, "Bu bisiklet, gençlerin de kendi imkanlarıyla topluma fayda sağlayacak işler başarabileceğinin bir kanıtı. Gençlerin hayallerine inanmalarını, karşılarına çıkan zorluklara rağmen çalışmaya devam etmelerini istiyorum." dedi.

Hedefi Nijerya'yı uluslararası platformlarda temsil etmek

Muhammad, Guinness Dünya Rekorları'na girmenin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını vurguladı.

En büyük hayalinin Nijerya'yı uluslararası bisiklet organizasyonlarında temsil etmek olduğunu belirten Muhammad, "Yeteneğimi uluslararası alanda göstermek ve ülkemi en iyi şekilde tanıtmak istiyorum." diye konuştu.

Kendi imkanlarıyla başladığı yolculukta önemli bir başarı elde eden Muhammad, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmeyi amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA