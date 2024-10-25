Nijerya, Süt İthalatında Yılda 1,5 Milyar Dolar Harcıyor

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin her yıl süt ve süt ürünleri ithalatına yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadığını bildirdi.

Devlet Başkanı Tinubu, başkenti Abuja'da düzenlenen iki gün süren "Hayvancılık Reformları İstişaresi" programında konuştu.

Tinubu, Nijerya'nın süt ürünlerinde ithalata bağımlılıktan ve yerel üretimin kritik durumundan duyduğu endişeyi ifade etti.

Nijerya'nın her yıl süt ve süt ürünleri ithalatına yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadığını belirten Tinubu, hayvancılık sektöründe acil reforma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Tinubu, hayvancılık sektörünün uzun süredir ihmal edilmesinin ülkenin ithalat faturasında büyük bir yük oluşturduğunu ifade ederek, "200 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke, bir sınıftaki çocuklarına günde bir bardak süt veremiyor. Bu doğru değil." dedi.