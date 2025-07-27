Nijerya, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda 10. Şampiyonluğunu Kazandı

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Nijerya, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı 3-2 mağlup ederek tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti. İlk yarıda 2-0 geride kalan Nijerya, ikinci yarıda gösterdiği performansla zafere ulaştı.

Nijerya, Kadınlar Afrika Uluslar Kupası (WAFCON) finalinde, Fas'ı 3-2 mağlup ederek kıtanın en büyük kupasını 10. kez kazandı.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Fas'ın "Atlas Aslanları" ile Nijerya'nın "Süper Şahinleri" karşı karşıya geldi.

Final karşılaşmasında Fas, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı, ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Nijerya, Esther Okoronkwo'nun liderliğinde tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Maçın 64. dakikada Nouhaila Benzina'nın ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Okoronkwo, 71. dakikada da Folashade Ijamilusi'ye yaptığı asistle skoru eşitledi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında ise sahneye çıkan yedek oyuncu Joe Echegini, Okoronkwo'nun kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında buluştuğu topu ağlara göndererek Nijerya'yı öne geçirdi ve kupayı getiren golü kaydetti.

Bu zaferle Afrika kıtasının "en başarılı kadın milli takımı" unvanını pekiştiren Nijerya, turnuva tarihindeki 10. şampiyonluğuna ulaşarak WAFCON'daki final performansını sürdürdü.

Bir önceki turnuvada yarı finalde Fas'a elenen Nijerya, bu kez rövanşı aldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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