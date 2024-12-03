Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti

Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti
ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Nijerya G20'de Afrika'nın Çıkarlarını Temsil Etmek İstiyor

Nijerya G20'de Afrika'nın Çıkarlarını Temsil Etmek İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, G20'ye katılarak Afrika'nın çıkarlarını daha etkin bir şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti. Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen komisyon oturumunda konuşan Tinubu, kıtanın sesini güçlendirecek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, " Nijerya, G20'ye katılarak Afrika'nın çıkarlarını daha etkin bir şekilde temsil etmek istiyor." dedi.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tinubu, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen Nijerya- Güney Afrika İki Uluslu Komisyonu'nun (BNC) 11'inci oturumuna katıldı.

Tinubu burada yaptığı konuşmada Nijerya'nın, Güney Afrika ve Afrika Birliğinin yanında kıtanın sesini G20'de ve küresel ölçekte güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Nijerya, G20'ye katılarak Afrika'nın çıkarlarını daha etkin bir şekilde temsil etmek istiyor." dedi.

Ayrıca Tinubu, Güney Afrika hükümetini, kıtanın ekonomik ve siyasi çıkarlarını desteklemek için sahip olduğu konumu daha aktif bir şekilde kullanmaya çağırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 1 Aralık itibarıyla G20 ülkeleri grubunun dönem başkanlığını Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva'dan devralmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
img

Wanda'nın bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdi
img

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar
img

Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kediler rüya görür mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.