Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Bill Gates ile Görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş insanı Bill Gates ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta, ülkeyi ziyaret eden Gates ile görüştü.

Görüşmede Tinubu, Gates'e, ülkenin üçüncü en yüksek devlet nişanı "Federal Cumhuriyet Nişanı Komutanı (CFR)" ünvanını verdi.

Tinubu, yaptığı açıklamada, Gates'in, anne sağlığı, tarım ve bulaşıcı hastalıklar konularında sunduğu katkılara işaret ederek, "İnsanlığa olan bölünmez bağlılığınız için size teşekkür ediyorum. Bu, dünya genelindeki liderler için ilham verici bir durumdur. Size bu onuru sunmak benim için büyük mutluluk." dedi.

Gates, Nijerya ziyareti kapsamında, federal ve eyalet düzeyindeki liderlerle bir araya gelerek, ülkenin birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunu ele alıyor.

Gates Vakfı, Nijerya'ya özellikle sağlık ve tarım alanlarında milyonlarca dolarlık yatırım ve destek sağladı.

Bill Gates, 2 Haziran'da, bağışladığı servetinin "büyük" kısmının, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gelecek 20 yıl içinde Afrika'ya harcanacağını açıklamıştı.