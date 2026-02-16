Haberler

Nijerya'da yetişen 50 binden fazla doktor yurt dışında görev yapıyor

Nijerya Tıp Derneği (NMA), ülkede eğitim alan 50 binden fazla doktorun yurt dışında çalıştığını açıkladı.

NMA Başkanı Bala Mohammed Audu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ülkenin yetiştirdiği nitelikli hekimlerin yoğun talep gördüğünü belirtti.

Audu, Nijerya'da yetişen 50 binden fazla doktorun yurt dışında çalıştığını dile getirdi.

Bu durumun yabancı ülkelerin aktif işe alım politikaları ve daha iyi özlük haklarından kaynaklandığını söyleyen Audu, Nijerya'da eğitim alıp da yurt dışında çalışan doktor sayısının ülkede görev yapan doktor sayısından fazla olduğunu belirtti.

Audu, bu meslekteki kişilerin hem yurt içindeki yer değişikliklerinin hem de yurt dışına gitmelerinin altında "refah kaygısının" yattığını ifade etti.

Nijerya'daki doktorlar, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yatırımın yapılmaması dolayısıyla ülkelerini terk ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
