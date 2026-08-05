Nijerya'da Protesto: Güvenlik ve Ekonomi Krizi

Nijerya'nın başkenti Abuja ve Lagos kentinde, artan güvenlik sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümet protesto edildi.

Aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore'un öncülüğünde başkent Abuja'da "Ezilenlerin Festivali" adlı eylem düzenlendi.

Eyleme aktivistler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Unity Fountain" meydanında toplanan protestocular, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Eylemciler, ülkede silahlı çeteler ve fidye amacıyla kaçırma olaylarının sona erdirilmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Protestocular, "Nijerya kan kaybediyor", "Halkımızı şimdi kurtarın", "Tüm siyasi tutuklular serbest bırakılsın", "Yabancı düşmanlığına hayır" ve "Çözüm devrimdir" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, ülkede artan açlık, yüksek yaşam maliyetleri, yolsuzluk ve kötü yönetim olarak nitelendirdikleri uygulamalara son verilmesini isterken, son dönemde artan kaçırma olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini talep etti.

Aktivist ve gazeteci Sowore, burada yaptığı açıklamada, ülkede güvenlik, ekonomi ve yönetişim alanlarında yaşanan sorunlara dikkati çekerek, hükümetin bu sorunlara çözüm bulmasını istedi.

Sowore, protestoların ülke genelinde süreceğini belirterek, vatandaşlara gösterilere katılma çağrısı yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Lagos kentinde de toplanan protestocular, ülkede artan güvenlik sorunlarına ve ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması çağrısı yaptı.

???????Nijerya'da son yıllarda özellikle ülkenin kuzeyinde silahlı çetelerin düzenlediği fidye amaçlı kaçırma olaylarında artış yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çok sayıda kişi silahlı gruplar tarafından kaçırılmaya devam ederken, hükümet artan güvenlik tehditleri nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

Kaynak: AA