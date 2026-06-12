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Nijerya'da Demokrasi Günü'nde güvenlik ve ekonomik kriz protestosu

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 12 Haziran Demokrasi Günü'nde artan güvenlik sorunları, kaçırma olayları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Başkent Abuja başta olmak üzere birçok eyalette yapılan gösterilerde Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun istifası istendi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da "12 Haziran Demokrasi Günü"nde ülkede artan güvenlik ve ekonomi sorunlarına karşı protesto düzenlendi.

Başkent Abuja başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde, Demokrasi Günü'nde düzenlenen protestolarda, artan güvenlik sorunları, kaçırma olayları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümete tepki gösterildi.

Aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore'un öncülüğünde Abuja'da düzenlenen protestoda aktivistler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hükümet aleyhine sloganlar atan protestocular, "Hiçbir çocuk okuldan korkmamalı", "Kaçırılan çocukları hemen kurtarın", "Çocuklarımızın kaçırılmasını durdurun", "Eğitim, kaçırma değil", "Demokratik hakka saldırılar" yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular ayrıca Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun istifasını istedi.

Gösterilerde, son dönemde Oyo ve Borno eyaletlerinde kısa süre arayla meydana gelen toplu kaçırma olaylarına da dikkat çekildi.

Protestocular ayrıca yüksek enflasyon, artan ulaşım maliyetleri ve vatandaşların alım gücündeki düşüş nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukların giderilmesi için hükümetin acil önlemler almasını istedi.

Nijerya'da son zamanlarda okullara düzenlenen saldırılarda artış yaşanıyor. Son olarak Oyo eyaletinin Oriire Yerel Yönetim Bölgesi'nde 15 Mayıs'ta 3 okula düzenlenen saldırılarda 40 öğrenci ve 7 öğretmen silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı gruplar, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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