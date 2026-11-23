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Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanlığı konutunda da ülke genelinde olduğu gibi elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını belirterek, altyapı sorunlarını çözme sözü verdi.

Tinubu, Lagos'ta ailesi tarafından onuruna düzenlenen özel dua programında konuştu.

Nijerya genelinde olduğu gibi, başkent Abuja'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda da elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını söyleyen Tinubu, ülkenin altyapı sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

Tinubu, "Geçen haftanın çarşamba günü (18 Kasım) tıraş oluyordum ve su kesildi. Cumhurbaşkanlığı konutunda da bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bütün bunları düzelteceğiz. Elektrik yok, su yok, kalkınma da yok. Daha yeni başladık. Bunu Nijerya için başarabiliriz ve başaracağız." dedi.

Ülkedeki elektrik ve su altyapısına ilişkin sorunların giderilmesi gerektiğini vurgulayan Tinubu, hükümetin bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Tinubu, konuşmasında 2027'de düzenlenmesi planlanan genel seçimlere de değinerek, destekçilerine sandığa gitme çağrısında bulundu.

Nijerya'da elektrik ve su altyapısı sorunları

Nijerya, uzun yıllardır elektrik arzında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son dönemde yaşanan kesintilerin başlıca nedenleri arasında ülke genelindeki elektrik şebekesinin çökmesinden ziyade doğal gaz tedarikindeki yetersizlik ve hidroelektrik üretimindeki düşüş öne çıkıyor.

Lagos, Abuja ve diğer kentlerde sıklaşan elektrik kesintileri nedeniyle elektrik dağıtım şirketleri dönüşümlü kesintilere gidiyor. Bu durum, hane halkını ve işletmeleri olumsuz etkiliyor.

Ülkede ayrıca hızlı kentleşme ve nüfus artışına karşın eskiyen ve yetersiz kalan kamu su altyapısı nedeniyle kronik su sıkıntısı yaşanıyor.

Tinubu'nun 2023 seçim kampanyasında elektrik sorununa ilişkin verdiği vaatler de 16 Ocak'ta yapılması planlanan seçimler öncesinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Söz konusu vaadin kapsamı ve ne ölçüde bağlayıcı olduğu konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Kaynak: AA