Nijerya, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatı İçin 25 Milyar Dolar Yatırım Arıyor

Nijerya, Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkiyatı İçin 25 Milyar Dolar Yatırım Arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını hedefleyen 25 milyar dolarlık deniz altı boru hattı projesi için küresel yatırımcıların desteğini arıyor. Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Nijerya'nın enerji sektöründeki reformlarını vurgulayarak, Vitol Group ile bu projeyi gerçekleştirmek için işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını hedefleyen 25 milyar dolarlık deniz altı boru hattı projesi için küresel yatırımcıların desteğini arıyor.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'daki başkanlık konutunda, Vitol Group yöneticileriyle bir araya geldi.

Shettima, görüşmede yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ekonomik reformları sayesinde Nijerya'nın, enerji sektörü başta olmak üzere küresel yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiğini belirtti.

Boru hattı projesinin maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu ifade eden Shettima, özellikle teknik uzmanlık ihtiyacının altını çizerek, Vitol'e "nüfuz ve kaynakları seferber etme" çağrısında bulundu.

Shettima, doğal gaz sektörünü "istikrar ve şeffaflığın simgesi" olarak nitelendirerek, "Dünya değişiyor ve bizim ekonomimiz esasen petrol değil, gaz ekonomisidir. Dünyanın 8. en büyük doğal gaz rezervine sahibiz. Avrupa'ya doğal gaz ihraç etme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vitol Group Mali İşler Direktörü Jeffrey Dellapina ise Nijerya ile uzun vadeli ortaklık hedeflediklerini belirterek, "Nijerya bizim için her zaman çok önemli bir ülke oldu. Ticaret, finansman ve kamu desteği gibi birçok alanda aktif olduk. Bu ülkeyle birlikte gelişmeye kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun

CHP'li Belediye Başkanı'ndan evinden çıkan balya balya paralara yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.