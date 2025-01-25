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Nihat Zeybekci: Ekonomide Enflasyonla Mücadelede Önemli Mesafeler Katettik

Nihat Zeybekci: Ekonomide Enflasyonla Mücadelede Önemli Mesafeler Katettik
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Uşak'ta katıldığı il kongresinde enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekerek, Türkiye ekonomisinin 2025 yazına doğru rahatlayacağını belirtti. Zeybekci, teşkilatların önemine vurgu yaparak, AK Parti'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede çok önemli mesafeler katettik. Şimdi çok hızlı bir şekilde sonuç almaya başladığımız dönemi göreceksiniz." dedi.

Partisinin Uşak 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Zeybekci, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Teşkilatların AK Parti için çok önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Teşkilat, bütün sıfırların başındaki 1'dir. Altı tane sıfırınız var ama bir anlam ifade etmez. Başına 1 koyarsanız, yani teşkilat koyarsanız o milyon demektir. Teşkilatı aldığınız zaman, yani birlik beraberliğimizi aldığımız zaman, kardeşliğimizi aldığımız zaman, inanmışlığımızı aldığımız zaman bir şey kalmaz ortaya." diye konuştu.

Kendileri için "zor ve imkansız" diye bir şey olmadığını belirten Zeybekci, sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev gezerek gönüllere girmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Zeybekci, CHP'li belediyelerde, seçim döneminde verilen vaatler için herhangi bir çalışma yürütülmediğini savundu.

İktidarları döneminde Türkiye'ye birçok hizmet yapıldığını anlatan Zeybekci, milletin verdiği her karara saygı duyduklarını, gelecek seçimlerde milletin tekrar tercihini AK Parti'den yana kullanacağını kaydetti.

Türkiye'de ekonominin 2025 yazına doğru daha da rahatlayacağını anlatan Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki hafta göreceksiniz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezervleri 160-170 milyar dolarla telaffuz edilmeye başlanacak. Ekonomiyle ilgili 15 Temmuz'la başlayan o süreçten sonra Türkiye'nin başına gelmedik kalmadı. Dünya farklı bir yere gitti. Pandemi, dünyadaki enflasyon ve etrafımızdaki her türlü hareketten dolayı sıkıntılar yaşadığımız doğrudur. Hala bizim bu hazırlanan ekonomik programın içinde olduğumuz da doğrudur. Atılan adımları, alınan tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Enflasyonla mücadelede çok önemli mesafeler katettik. Şimdi çok hızlı bir şekilde sonuç almaya başladığımız dönemi göreceksiniz. Yani 2025'in yazına daha rahatlamış, piyasalar canlanmış, üretim seferberliği başlamış, bunları göreceğiz."

AK Parti Uşak milletvekilleri Fahrettin Tuğrul ve İsmail Güneş de kongrede konuşma yaptı.

Yeniden İl Başkanlığına seçilen Himmet Yaşar ise AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını, devletin ve geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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