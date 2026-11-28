Niğde Tarım ve Orman ekipleri kafe ve restoranlarda mesai dışı gıda denetimi yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıdaya erişim için kafe, restoran ve büfelerde mesai dışında da denetim yapıyor. Akşam ve gece süren kontrollerde hijyen, etiket ve son tüketim tarihleri inceleniyor; ihbarlar 7 gün 24 saat Alo 174'e iletilebiliyor.
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla mesai saatleri dışında da gıda denetimi gerçekleştiriyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde kafe, restoran, dönerci, fırın, büfe ve diğer toplu tüketim işletmelerinin kontrol edildiği belirtildi.
Açıklamada, özellikle vatandaşların gıda tüketiminin yoğunlaştığı akşam ve gece saatlerinde yapılan kontrollerde, işletmelerin genel hijyen koşulları, personel temizliği, gıda güvenilirliği uygulamaları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihlerinin incelendiği ifade edildi.
Denetimlerin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı kalınmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gıda kontrol personelinin vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürüyor. Ayrıca vatandaşlarımız, gıda güvenilirliğiyle ilgili şikayet ve ihbarlarını 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı veya Tarım ve Orman Bakanlığının Güvenilir Gıda mobil uygulaması üzerinden iletebilirler."