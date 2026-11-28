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Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla mesai saatleri dışında da gıda denetimi gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde kafe, restoran, dönerci, fırın, büfe ve diğer toplu tüketim işletmelerinin kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle vatandaşların gıda tüketiminin yoğunlaştığı akşam ve gece saatlerinde yapılan kontrollerde, işletmelerin genel hijyen koşulları, personel temizliği, gıda güvenilirliği uygulamaları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihlerinin incelendiği ifade edildi.

Denetimlerin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı kalınmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gıda kontrol personelinin vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürüyor. Ayrıca vatandaşlarımız, gıda güvenilirliğiyle ilgili şikayet ve ihbarlarını 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı veya Tarım ve Orman Bakanlığının Güvenilir Gıda mobil uygulaması üzerinden iletebilirler."

Kaynak: AA