Temeli 1996'da Atılan Niğde Havalimanı, 30 Yıl Geçmesine Rağmen Hala Yapılmadı

(NİĞDE) - Temeli 1996 yılında atılan Niğde Havalimanı'nın inşaat alanında paslı bir tabela kaldı. Üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen yapımına başlanmayan havalimanına ilişkin CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Havaalanı arazisinde bekçi vardı, bekçi emekli oldu. Her seçim döneminde AK Partili bakanlar geldi, dönemin başbakanı geldi, 'İki yıl içinde Niğde havaalanına kavuşacak' dendi. Ama havaalanı bir türlü gerçekleşmedi. Bu yıl da havaalanı için bir ödenek ayrılmadı. Niğde teşvik bölgesi, bölgeye gelen sanayici havaalanını soruyor. Tıp fakültesi açıldı, gelişebilmesi için havaalanına ihtiyaç var. İşlemeyen yere havaalanı yaptılar. İşleyecek yerin havaalanının tabelası kaldı. Niğde havaalanı bekliyor" dedi.

İhalesi 1995'te yapılan ve temeli 1996'da atılan Niğde Havalimanı hala tamamlanmadı. Havalimanının olması gereken yerde 30 yılın ardından paslı bir tabela bulunuyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"1995 yılında ihalesi yapıldı. 1996 yılında temeli atıldı. ve aradan geçen süre içinde havaalanı inşaatı bir türlü başlayamadı. Havaalanı arazisinde bekçi vardı, bekçi emekli oldu. Ama havaalanı yapılmadı. Her seçim döneminde AK Partili bakanlar geldi, dönemin başbakanı geldi. Her seçimden sonra, 'İki yıl içinde Niğde havaalanına kavuşacak' dendi. Ama havaalanı bir türlü gerçekleşmedi. Bu yıl da 2026 yılında da havaalanı için bir ödenek ayrılmadı. Oysa bölgede Niğde havaalanı inşaat tabelasından başka hiçbir şey kalmadı. Boş alan hariç. Türkiye'de burada temeli atıldığında çok ilde havaalanı temeli atılmayı bırakın, adı yoktu."

Havaalanı Niğde için neden ihtiyaç? Bundan 10 yıl önce ben aday olduğumda 'müjde' diye Sabah gazetesine bile manşet bir haber vardı: 200 Çinli Niğde'ye fabrika yapacaktı. Ama havaalanı olmayınca yatırımlar bölgeye gelmedi. Niğde teşvik bölgesi, bölgeye gelen sanayici havaalanını soruyor. Bunun yanı sıra bölgede tıp fakültesi açıldı, gelişebilmesi için havaalanına ihtiyaç var. Niğde farklı yerlere çok göç veren bir il. Bayramda, cenazede bölgeye trenle, otobüse ulaşım sağlanmaya çalışıyor. Niğde havaalanı olduğunda işleyecek bir bölge. İşlemeyen yere havaalanı yaptılar. İşleyecek yerin havaalanının tabelası kaldı. Tabelasından başka arazisi boş. Bekçisi emekli olmuş. Bu yıl da ödenek ayrılmamış. Niğde havaalanı bekliyor."