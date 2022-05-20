Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuğun tedavisi tamamlandı - Haberler

Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 6 yaşındaki çocuğun tedavisi tamamlandı.

Dere Mahallesi'ndeki okulundan çıktıktan sonra annesiyle gittiği parkta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Y.U, evinde istirahat ediyor.

Anne Özgen U, gazetecilere, 18 Mayıs'ta Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndan ders çıkışında aldığı anaokulu öğrencisi oğlunun parkta oynamak istediğini söyledi.

Oğlunun koşarak parka gittiğini belirtti Özgen U, şunları anlattı:

"Bu sırada ben, bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum, 'anne' diye bağırdı. Dönüp baktığımda köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmıştı. Çevredekiler de yardım etti, çocuğu kaldırdık, banka oturduk. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Çocuğun yüzüne 10-11 dikiş atıldı. Psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamamıştım."

Baba Yavuz U. da sahipsiz köpeklerin sürekli tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Y.U. ise saldırı sırasında çok korktuğunu söyledi.

Öte yandan belediye ekiplerinin, bölgedeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü öğrenildi.