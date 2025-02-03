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Niğde'de Gübre Bayilerine Denetim Yapıldı

Niğde'de Gübre Bayilerine Denetim Yapıldı
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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin güvenilir gübrelere erişimini sağlamak amacıyla bu denetimlerin yapıldığını açıkladı. Denetimlerin 7 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gübre kullanım sezonu öncesi çiftçilerin güvenilir gübrelere erişmesi için denetim yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzını önlemek için ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen gübre denetimlerinin 7 Şubat'a kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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