Niğde'de Gazoz Fabrikasında Zehirlenme Olayı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Niğde'de bir gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan bir işçinin durumu ise ciddiyetini koruyor. İhmal olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenerek ölen 2 işçiden Faruk Sert'in (35) cenazesi toprağa verildi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında dün ham su tankının temizliğini yapan 2 kişi, kullanılan kimyasal gazdan zehirlendi. Durumu fark eden 3 arkadaşı da onlara yardım etmek isterken etkilendi. Diğer çalışanların ihbarıyla fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, 5 işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. İşçilerden Faruk Sert ile Ufuk Kılıçarslan (29), kurtarılamadı. Durmuş Cebenay'ın (43) ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer 2 işçiye ise ayakta müdahale edildi. Soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden Faruk Sert'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ufuk Kılıçarslan'ın cenazesi ise öğle namazının ardından Hasaköy Mezarlığı'na defnedilecek.