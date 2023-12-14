Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Gazoz Fabrikasında Zehirlenme Olayı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Niğde'de bir gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan bir işçinin durumu ise ciddiyetini koruyor. İhmal olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenerek ölen 2 işçiden Faruk Sert'in (35) cenazesi toprağa verildi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında dün ham su tankının temizliğini yapan 2 kişi, kullanılan kimyasal gazdan zehirlendi. Durumu fark eden 3 arkadaşı da onlara yardım etmek isterken etkilendi. Diğer çalışanların ihbarıyla fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, 5 işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. İşçilerden Faruk Sert ile Ufuk Kılıçarslan (29), kurtarılamadı. Durmuş Cebenay'ın (43) ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer 2 işçiye ise ayakta müdahale edildi. Soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden Faruk Sert'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ufuk Kılıçarslan'ın cenazesi ise öğle namazının ardından Hasaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Niğde Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Papua Yeni Gine nerede, başkenti neresi? Papua Yeni Gine para birimi nedir? Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı? Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title