Niğde Belediyesi Bankalar ve Bor Caddelerindeki Çöp Sepetlerini Değiştirdi

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce Bankalar ve Bor caddelerindeki çöp sepetleri yenisiyle değiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, çöp sepetlerini modern ve kullanışlı modellerle değiştirerek, temizlik hizmetlerini daha etkin şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşlara atıkları çöp sepetlerine doğru şekilde atmaları çağrısında bulundu.