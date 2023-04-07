New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

NEW Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

NEW Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde (Javits Center), otomobilseverlerin beğenisine sunulan yüzlerce yeni model araç görücüye çıktı.

100'den fazla otomobil üreticisinin katılımıyla ABD'nin en büyük fuar merkezlerinden biri olan alanda son teknoloji tasarım ve inovasyondan oluşan 700'den fazla araç koleksiyonu sergileniyor.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, özellikle popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkati çekiyor.

Fuarda, ABD'li üreticilerin yanı sıra BMW, Wolkswagen, KIA, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai ve Subaru gibi Avrupa ve Asya üretimi markalar da yeni model araçlarını otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Hazırlanan showroomlarda, firmaların elektrikli modellerinin önceki yıllara göre daha çok ön plana çıkması dikkati çekiyor.

Bentley, Corvette, Genesis, Mustang gibi ultra lüks ve konsept marka araçların da yeni modelleriyle boy gösterdiği fuar, 16 Nisan'a kadar devam edecek.

Hafta içi 10.00 ila 22.00 saatleri arasında açık olacak fuara yoğun ilgi bekleniyor.