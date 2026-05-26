Türk-Amerikan iş dünyası New York'ta buluştu

ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla New York Türkevi'nde, TABA-AmCham, TABNET NYC ve CEO Platformu iş birliğiyle düzenlenen 'Turkish-American Business Summit', iş dünyası, diplomasi, medya ve kültür temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve Türk şirketlerinin ABD pazarındaki etkinliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Sunuculuğunu Birnaz Yılmaz Gülnahar'ın üstlendiği etkinlikte, Türkiye'den TABA-AmCham ile CEO Platformu üyeleri de hazır bulundu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkish American Business Network (TABNET) Başkanı Ömer Kalafatoğlu, Türk iş dünyasının ABD'de daha görünür ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasının önemine dikkat çekerek, kurumlar arası dayanışmanın yeni fırsatların önünü açacağını belirtti.

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını; teknoloji, yatırım, girişimcilik ve kamu diplomasisi açısından da stratejik bir boyuta ulaştığını belirtti. Sanlı, Türk iş insanlarının ABD'de daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

CEO Platformu Başkanı Haldun Pak ise konuşmasında, Türk şirketlerinin küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması için uluslararası iş birliklerinin önemine değinerek, New York'ta gerçekleştirilen zirvenin iş dünyası adına önemli bir networking zemini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da konuşmasında, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü ekonomik diplomasi faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyen Selçuk Şirin, Türk toplumunun uluslararası alandaki potansiyeli, eğitim ve yeni nesil girişimcilik üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKEVİ'NDE DİPLOMASİ VE İŞ DÜNYASI BULUŞMASI

Program kapsamında, TABA-AmCham Kültür Sanat Komite Başkanı Nejat Çuhadaroğlu tarafından hediye edilen 'Picasso'nun Geri Dönüşümü' isimli eser, TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı tarafından Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal'a takdim edildi.

DESTEK VERENLERE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Etkinliğin sonunda, organizasyona katkı sunan isimlere plaket takdim edildi. Network etkinliği, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Yedi Güzel Müzik Grubu kurucusu Turan Manafzade'nin piyano resitaliyle sona erdi.

ROOFTOP NETWORKİNG GALA BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkevi etkinliğinin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında; Karakaşlıoğlu Law Firm PLLC ile TABA-AmCham iş birliğiyle düzenlenen Rooftop Networking Gala Buluşması, kamu diplomasisi ile iş dünyasını bir araya getirdi.

TABA-AMCHAM'DEN TÜRK GÜNÜ FESTİVALİ YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde ve TADF koordinasyonunda düzenlenen 43'üncü Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında gerçekleştirilen bayrak çekme töreni, yürüyüş ve gala programlarına geniş katılım sağlandı. TABA-AmCham heyeti, kurumsal float aracıyla kortejde yer alarak hem Türkiye'yi hem de üyelerini uluslararası platformda temsil etti.

WASHİNGTON DC'DE YATIRIM FIRSATLARI KONUŞULDU

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı'nın, ABD Temsilciler Meclisi Teksas Kongre Üyesi Pete Sessions ile gerçekleştirdiği görüşmede; eyalet bazlı ekonomik iş birlikleri, yatırım fırsatları ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

Washington DC temasları kapsamında ayrıca,Ticaret Bakanlığı'nın ABD'de görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleriyle yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin kurumsal düzeyde geliştirilmesi değerlendirildi.

Askeri diplomasi çerçevesinde gerçekleştirilen temaslarda ise savunma sanayi iş birlikleri, stratejik güvenlik diyaloğu ve kurumsal koordinasyon başlıkları gündeme geldi.

B2B GÖRÜŞMELER VE YENİ İŞ FIRSATLARI

Washington DC'de organize edilen özel B2B görüşmeler kapsamında, Türk ve Amerikan iş dünyası temsilcileri bir araya getirilerek yatırım, ortaklık ve ticari genişleme fırsatları değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı