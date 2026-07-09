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New York Belediye Başkanı Mamdani'den, Arjantin maçında Mısır'ın "hakkının yendiği" yorumu

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Mısır Milli Futbol Takımı'nın Arjantin'e yenildiği maçta hakem hataları olduğunu savundu ve VAR kullanılmamasını eleştirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Mısır Milli Futbol Takımı'nın Arjantin Milli Futbol Takımı ile oynadığı FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Mısır ekibinin "hakkının yendiğini" savundu.

CNN'in haberine göre, otobüs hatlarını iyileştirme girişiminin açılışında konuşma yapan Mamdani, dün Mısır'ın Arjantin'e yenildiği maçtaki "hakem hatalarını" eleştirdi.

Mamdani, toplu taşımadaki iyileştirmelerin kent sakinlerine vakit tasarrufu sağlayacağını belirterek, "Bir yılda, işe gidip gelme süresinden iki günden fazla tasarruf etmiş olacaksınız. Bu, ailenizle kahvaltı yapmak demektir. Çocuğunuzun Küçükler Ligi maçındaki kararları tartışacak vakte sahip olmak demektir." ifadelerini kullandı.

Daha hızlı otobüsler sayesinde her gün tasarruf edilecek altı dakikayla neler yapabileceği sorulan Mamdani, futboldan örnek vererek, şunları söyledi:

"Ekstra altı dakikamla muhtemelen 'Mısır'ın hakkının yenmesinin' tekrarlarını izlerdim. Tekrar ve tekrar. Bu, arkadaşlarınızla dün Mısır'ın hakkının yendiği konusunda hemfikir olmak demektir. Her şeyden önce bu, buna neredeyse hiç vakti olmayan New Yorklulara zamanın geri verilmesi demektir."

Mamdani, Mısır'ın müsabakasında video hakem sisteminin de kullanılmadığına dikkati çekerek, "Biliyorsunuz, sadece VAR'ı devreye sokmaları gerekiyor." dedi.

Atlanta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Mustafa Ziko'nun ikinci yarıda attığı golün VAR incelemesiyle iptal edilmesinin ardından Mısır, son şampiyon Arjantin'e 3-2 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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