NEVÜ Rektörü Aktekin'den Vali Kök'e hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni atanan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ü ziyaret ederek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aktekin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Valisi olarak atanan Kök'ü ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aktekin, NEVÜ hakkında Vali Kök'e bilgi verirken, üniversitenin eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kök ise NEVÜ'nün sahip olduğu akademik birikim, fiziki imkanlar ve yürüttüğü çalışmalarla Nevşehir'in gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Üniversitelerin eğitim veren kurumlar olmasının yanında bulundukları şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde de önemli rol üstlendiğini belirten Kök, NEVÜ'nün özellikle turizm, kültürel miras ve bölgesel kalkınma alanlarında yürüttüğü çalışmaların kıymetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
