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Nevşehir merkezli 19 ilde dolandırıcılığa 41 gözaltı

Nevşehir merkezli 19 ilde dolandırıcılığa 41 gözaltı
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Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, faizsiz kredi vaadiyle 1 milyon 255 bin TL dolandıran 41 şüpheli yakalandı. Soruşturmada, aynı yöntemle 120 milyon TL dolandırıldığı ve paranın kripto borsalarında izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde, dolandırıcılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan faizsiz kredi ilanı üzerinden 1 milyon 255 bin 900 TL dolandırılan kişinin ihbarıyla çalışma başlattı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'da 52 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 41 şüpheli yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturmada 3 kişinin de ürün satışı ve yatırım vaadiyle dolandırıldığı dosya kapsamında tespit edilirken, ülke genelinde çok sayıda kişinin de aynı yöntemlerle yaklaşık 120 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcıların, elde edilen paraların ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla kripto borsalarına aktarıldığı, soğuk cüzdanlar arasında dolandırıcılıktan elde edilen paranın izinin kaybedilmeye çalışıldığı ve bahse konu suç gelirleriyle şüphelilerin ev ve araç aldıkları ayrıca lüks yaşantı sürdükleri de tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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