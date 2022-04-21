Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu

AA - Behçet Alkan - Güncel
 - Güncelleme:
Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

Doyduk Köyü çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Doyduk Sulama Göleti'nin yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

Yapılan çalışmayla kıyıya getirilen cesedin kimliğini araştıran jandarma, cesedin Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan ve kendisinden dünden beri haber alınamayan M.K'ye ait olduğunu belirledi.

Ceset otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Jandarma, Nevşehir, Kozaklı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title