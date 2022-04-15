Nevşehir'de 'Turizmde Gelenekselden Dijitale' paneli düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de " Turizm Haftası" dolayısıyla "Turizmde Gelenekselden Dijitale" konulu panel düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, turizmin insanı merkeze koyarak renk, din, dil ayrımı yapmadan evrensel bir anlayışın parçası oluğunu belirtti.

Türkiye ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sunanlara teşekkür eden Becel, şunları kaydetti:

"Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm, kültürlerin birbirini tanımasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Ülkemizin tanıtılması, zenginleşmesi, kalkınması ve insanımızın refah içinde yaşayabilmesi adına büyük bir öneme sahip olan turizm, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük bir role sahiptir. Şüphesiz bu rolde en büyük paylardan birini de Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir üstlenmiştir. Peribacaları, vadileri, yeraltı şehirleri ile binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Kapadokya, Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini dünyaya tanıtma yolunda örmek bir misyona sahiptir."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Toker de turizm sektörü paydaşlarının sosyal medya platformlarını kullanarak nitelikli tanıtım yapabileceklerini kaydetti.