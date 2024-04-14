Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde geçen ay yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Kıratlıoğlu Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde minibüs ile taksinin kavşakta çarpışması ile 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması kameralarca kaydedildi.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.