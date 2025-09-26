Nevşehir'de Çerezlik Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

Nevşehir'de coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeği hasadına başlandı.

Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyündeki etkinlikte, Vali Ali Fidan ile MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, çiftçilerle sohbet etti.

Daha sonra Fidan, traktörün direksiyona geçerken Kılıç da kabindeki yerini aldı.

Yapılan hasadın ardından Fidan ile Kılıç, çekirdek ayıklayan kadınlara yardım etti.

Vali Fidan, gazetecilere, yıl boyunca tarlada emek harcayan çiftçiler için hasadın bereketli olmasını diledi.

2019 yılında coğrafi işaret tescili alan ürünün lezzeti ve aromasıyla ilgi gördüğünü belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Çerezlik kabak Nevşehir için önemli bir ürün. Geçmişten günümüze baktığımızda üretiminin de giderek arttığı bir ürün. Türkiye genelinde 2024 verilerine göre 778 bin 594 dekar alanda çerezlik kabak üretimi yapılıp, yaklaşık 71 bin ton da ürün alınmıştı. Nevşehir'e baktığımızda 2024 yılında 220 bin dekara gelmişti. Bu yıl 300 bin dekarın üzerine çıktığını tahmin ediyoruz. Bu rakam yıl sonunda belli olacak. Nevşehir, 23 bin 670 ton üretimle tek başına ülke genelindeki üretimin yüzde 34'ünü karşılıyor. Bu yönüyle baktığımızda üreticilerimiz için önemli bir üründür."

Fidan, çerezlik kabak çekirdeğinin Nevşehir'deki tarımsal ihracatın da yüzde 2'sini oluşturduğunu sözlerine ekledi.