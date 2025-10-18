Haberler

Netanyahu, 2026 Seçimlerini Haziran'a Çekmeyi Planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Kasım 2026'da gerçekleşmesi beklenen genel seçimleri Haziran ayına almaya çalıştığı iddia edildi. Netanyahu'nun, seçimlerden önce Suudi Arabistan ve Endonezya ile normalleşme anlaşmaları imzalamayı umduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kasım 2026'da yapılacak genel seçimleri haziran ayına çekmeyi planladığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Netanyahu'nun, Haziran 2026'ya çekmeyi planladığı seçimlerden önce Endonezya ve Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmaları imzalamayı umduğu belirtildi.

Suudi Arabistan ile anlaşmaya varma şansının "makul", Endonezya ile benzer bir anlaşmaya varma ihtimalinin ise "zayıf" olduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun, seçimlerde elini güçlendirecek en azından bir başarının peşinde olduğu savunuldu.

İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre seçimlerin bugün yapılması durumunda, Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.

İsrail yasalarına göre, hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.

İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
