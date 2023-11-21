Nesli Tehlike Altındaki Bayağı Çakır Kuşu Kurtarıldı

MERSİN'de yasa dışı avcılık yapanların kurduğu tuzağa yakalanan nesli tehlikesi altındaki 'Bayağı çakır kuşu' kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılık faaliyetlerini önleme çalışması kapsamında Huzurkent Mahallesi kırsal alanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, iğne yapraklı çam ağaçların bulunduğu sahada yasa dışı avcıların kurduğu tuzağa düşen nesli tehlikesi altındaki 'Bayağı çakır kuşu' fark edildi. Stresten ve açlıktan bitkin düştüğü anlaşılan yırtıcı bir tür olan 'Bayağı çakır kuşu' tuzaktan kurtarılarak Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi. Ele geçirilen tuzaklar da imha edildi.