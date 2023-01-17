Nepal Uçak Kazasında Ölenler İçin Yas Tutuluyor Güncel Haberler KATMANDU, 17 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üniversite öğrencileri, ülkede Pazar günü yaşanan büyük uçak kazasında ölenlerin anısına Pazartesi akşamı bir mum yakma töreni gerçekleştirdi. Nepal'in başkenti Katmandu'da üniversite öğrencileri, Pazar günü düşen yolcu uçağında ölenlerin anısına bir mum yakma töreni gerçekleştirdi, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) KATMANDU, 17 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üniversite öğrencileri, ülkede Pazar günü yaşanan büyük uçak kazasında ölenlerin anısına Pazartesi akşamı bir mum yakma töreni gerçekleştirdi. Nepal'in Yeti Havayolları'nın işlettiği ve Katmandu-Pokhara seferini yapmakta olan yolcu uçağı, 68 yolcu ve 4 mürettebatıyla birlikte Pazar günü Seti Nehri boğazına düştü. Nepal, uçak kazasında hayatını kaybedenleri anmak için Pazartesi gününü ulusal yas günü ilan etti. Düşen uçaktaki yolcular arasında 3 çocuk ve 3 bebek de bulunuyordu. Pazartesi akşamı itibarıyla kaza sahasından toplam 69 ceset çıkarıldı ve bunlardan 41'inin kimliği teşhis edildi. Nepal'in başkenti Katmandu'da üniversite öğrencileri, Pazar günü düşen yolcu uçağında ölenlerin anısına bir mum yakma töreni gerçekleştirdi, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'da üniversite öğrencileri, Pazar günü düşen yolcu uçağında ölenlerin anısına mum yaktılar, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Kurtarma ekipleri, Nepal'in Yeti Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağının Nepal'in Pokhara bölgesinde düştüğü alanda çalışırken görülüyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in Yeti Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağının ülkenin Pokhara bölgesinde düştüğü alandaki enkazı görülüyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Kurtarma ekipleri, Nepal'in Yeti Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağının Nepal'in Pokhara bölgesinde düştüğü alanda çalışırken görülüyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Katmandu Nepal Güncel Haberler

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