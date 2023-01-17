Nepal Uçak Kazasında Ölenler İçin Yas Tutuluyor
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KATMANDU, 17 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üniversite öğrencileri, ülkede Pazar günü yaşanan büyük uçak kazasında ölenlerin anısına Pazartesi akşamı bir mum yakma töreni gerçekleştirdi.
KATMANDU, 17 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da üniversite öğrencileri, ülkede Pazar günü yaşanan büyük uçak kazasında ölenlerin anısına Pazartesi akşamı bir mum yakma töreni gerçekleştirdi.
Nepal'in Yeti Havayolları'nın işlettiği ve Katmandu-Pokhara seferini yapmakta olan yolcu uçağı, 68 yolcu ve 4 mürettebatıyla birlikte Pazar günü Seti Nehri boğazına düştü.
Nepal, uçak kazasında hayatını kaybedenleri anmak için Pazartesi gününü ulusal yas günü ilan etti.
Düşen uçaktaki yolcular arasında 3 çocuk ve 3 bebek de bulunuyordu.
Pazartesi akşamı itibarıyla kaza sahasından toplam 69 ceset çıkarıldı ve bunlardan 41'inin kimliği teşhis edildi.