Nepal, Tihar Festivali'ne Rengarenk Toz Boyalarla Hazırlanıyor
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KATMANDU, 24 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da bir dükkan sahibi, ışık festivali olarak da bilinen Tihar Festivali'nde kullanılan toz boyaları düzenliyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
KATMANDU, 24 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da bir dükkan sahibi, ışık festivali olarak da bilinen Tihar Festivali'nde kullanılan toz boyaları düzenliyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel