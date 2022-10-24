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Nepal, Tihar Festivali'ne Rengarenk Toz Boyalarla Hazırlanıyor

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Nepal, Tihar Festivali'ne Rengarenk Toz Boyalarla Hazırlanıyor

KATMANDU, 24 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da bir dükkan sahibi, ışık festivali olarak da bilinen Tihar Festivali'nde kullanılan toz boyaları düzenliyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

KATMANDU, 24 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da bir dükkan sahibi, ışık festivali olarak da bilinen Tihar Festivali'nde kullanılan toz boyaları düzenliyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Katmandu Nepal Güncel Haberler

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