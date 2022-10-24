Nepal, Tihar Festivali'ne Rengarenk Toz Boyalarla Hazırlanıyor Güncel Haberler KATMANDU, 24 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da bir dükkan sahibi, ışık festivali olarak da bilinen Tihar Festivali'nde kullanılan toz boyaları düzenliyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) KATMANDU, 24 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da bir dükkan sahibi, ışık festivali olarak da bilinen Tihar Festivali'nde kullanılan toz boyaları düzenliyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Katmandu Nepal Güncel Haberler

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