Nepal'in Lalitpur Kentindeki Orman Yangını Hava Kirliliğini Artırıyor
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LALİTPUR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde bir tepedeki orman yangını görülüyor, 9 Mayıs 2023. Orman yangınları, Katmandu Vadisi'ndeki hava kirliliğini daha da artırdı.
LALİTPUR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde bir tepedeki orman yangını görülüyor, 9 Mayıs 2023.
Orman yangınları, Katmandu Vadisi'ndeki hava kirliliğini daha da artırdı. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel