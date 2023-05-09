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Nepal'in Lalitpur Kentindeki Orman Yangını Hava Kirliliğini Artırıyor

Nepal'in Lalitpur Kentindeki Orman Yangını Hava Kirliliğini Artırıyor

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LALİTPUR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde bir tepedeki orman yangını görülüyor, 9 Mayıs 2023. Orman yangınları, Katmandu Vadisi'ndeki hava kirliliğini daha da artırdı.

LALİTPUR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde bir tepedeki orman yangını görülüyor, 9 Mayıs 2023.

Orman yangınları, Katmandu Vadisi'ndeki hava kirliliğini daha da artırdı. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Katmandu Nepal Güncel Haberler

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