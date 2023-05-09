Nepal'in Lalitpur Kentindeki Orman Yangını Hava Kirliliğini Artırıyor

LALİTPUR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde bir tepedeki orman yangını görülüyor, 9 Mayıs 2023. Orman yangınları, Katmandu Vadisi'ndeki hava kirliliğini daha da artırdı.