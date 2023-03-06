Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli Görüntüler Güncel Haberler LALİTPUR, 6 Mart (Xinhua) -- "Renk festivali" ya da "bahar festivali" diye de bilinen Holi, Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlandı. Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali kutlamaları sırasında bir adamın yüzüne renkli toz boya süren bir kadın, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) LALİTPUR, 6 Mart (Xinhua) -- "Renk festivali" ya da "bahar festivali" diye de bilinen Holi, Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlandı. Çok sayıda kişi birbirlerine renkli toz boyalar sürerek festivalin coşkusunu paylaştı. Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali'ne katılan insanlar, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali'nde renkli toz boyaya bulanmış bir adam, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali'nde renkli toz boyaya bulanmış bir kadın, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali kutlamaları sırasında yüzlerine renkli toz boyalar süren kadınlar, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Nepal Güncel Haberler

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