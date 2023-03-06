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Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli Görüntüler

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Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli Görüntüler

LALİTPUR, 6 Mart (Xinhua) -- "Renk festivali" ya da "bahar festivali" diye de bilinen Holi, Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlandı.

Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli GörüntülerNepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali kutlamaları sırasında bir adamın yüzüne renkli toz boya süren bir kadın, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

LALİTPUR, 6 Mart (Xinhua) -- "Renk festivali" ya da "bahar festivali" diye de bilinen Holi, Nepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda kutlandı.

Çok sayıda kişi birbirlerine renkli toz boyalar sürerek festivalin coşkusunu paylaştı.

Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli GörüntülerNepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali'ne katılan insanlar, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli GörüntülerNepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali'nde renkli toz boyaya bulanmış bir adam, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli GörüntülerNepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali'nde renkli toz boyaya bulanmış bir kadın, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'deki Holi Festivali'nden Renkli GörüntülerNepal'in Lalitpur kentindeki Patan Durbar Meydanı'nda düzenlenen Holi Festivali kutlamaları sırasında yüzlerine renkli toz boyalar süren kadınlar, 6 Mart 2023. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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